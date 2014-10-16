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Аспиратор раневого поля (Wound aspirator) (302178) - инструкция по применению Медицинские изделия

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Аспиратор раневого поля (Wound aspirator)
Цена в городе Киев
от 229,74 грн
Без рецепта
1 шт от 229,74 грн 1 шт от 232,43 грн 1 шт от 77,22 грн 1 шт от 121,07 грн 10 шт Нет в наличии
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В наличии в 7 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Fr 24
Количество штук в упаковке
1 шт.
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