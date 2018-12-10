Медицинские изделияОдежда медицинскаяБахилыБахилы полиэтиленовые Волес (Shoe covers polyethylene Voles) Бахилы полиэтиленовые Волес (Shoe covers polyethylene Voles) (302134) - инструкция по применению Медицинские изделия Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 62,20 грн Без рецепта 50 шт от 62,20 грн 50 шт от 74,39 грн 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии Больше +1 В наличии в 15 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Количество штук в упаковке 50 шт. Медицинские изделия Бахилы