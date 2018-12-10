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Бахилы полиэтиленовые Волес (Shoe covers polyethylene Voles) (302134) - инструкция по применению Медицинские изделия

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Бахилы полиэтиленовые Волес (Shoe covers polyethylene Voles)
Цена в городе Киев
от 62,20 грн
Без рецепта
50 шт от 62,20 грн 50 шт от 74,39 грн 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии
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В наличии в 15 аптеках
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Количество штук в упаковке
50 шт.
Медицинские изделия
Бахилы