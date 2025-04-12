Комплект одежды и покрытий операционных хирургический Славна (Surgical surgical clothing and coatings set Slavna)
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КОМПЛЕКТ ОДЕЖДЫ И ПОКРЫТИЙ ОПЕРАЦИОННЫХ ХИРУРГИЧЕСКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЫЙ
№5/б (l) №1Технокомплекс Фирма
КОМПЛЕКТ ОДЕЖДЫ И ПОКРЫТИЙ ОПЕРАЦИОННЫХ ХИРУРГИЧЕСКИЙ №23 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЫЙ
№1Технокомплекс Фирма
КОМПЛЕКТ ОДЕЖДЫ И ПОКРЫТИЙ ОПЕРАЦИОННЫХ ХИРУРГИЧЕСКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЫЙ
№40 для урологических операций №1Технокомплекс Фирма
КОМПЛЕКТ ОДЕЖДЫ И ПОКРЫТИЙ ОПЕРАЦИОННЫХ ХИРУРГИЧЕСКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЫЙ
№41 для урологических операций №1Технокомплекс Фирма
КОМПЛЕКТ ОДЕЖДЫ И ПОКРЫТИЙ ОПЕРАЦИОННЫХ ХИРУРГИЧЕСКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЫЙ
№32 для урологических операций №1Технокомплекс Фирма
КОМПЛЕКТ ОДЕЖДЫ И ПОКРЫТИЙ ОПЕРАЦИОННЫХ ХИРУРГИЧЕСКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЫЙ
№39 для урологических операций №1Технокомплекс Фирма
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Характеристики
Производитель
Технокомплекс Фирма
Форма выпуска
№5/б (l)
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
1 шт.
Медицинские изделия