Комплекты одежды

Комплект одежды и покрытий операционных хирургический Славна (Surgical surgical clothing and coatings set Slavna)

6 препаратовНайти все в аптеках
Сортировка: По популярности
КОМПЛЕКТ ОДЕЖДЫ И ПОКРЫТИЙ ОПЕРАЦИОННЫХ ХИРУРГИЧЕСКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКТ ОДЕЖДЫ И ПОКРЫТИЙ ОПЕРАЦИОННЫХ ХИРУРГИЧЕСКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЫЙ
№5/б (l) №1
Технокомплекс Фирма
от 435,40 грн
в 1 аптеке других городов
Найти в аптеках
КОМПЛЕКТ ОДЕЖДЫ И ПОКРЫТИЙ ОПЕРАЦИОННЫХ ХИРУРГИЧЕСКИЙ №23 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКТ ОДЕЖДЫ И ПОКРЫТИЙ ОПЕРАЦИОННЫХ ХИРУРГИЧЕСКИЙ №23 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЫЙ
№1
Технокомплекс Фирма
Нет в наличии
КОМПЛЕКТ ОДЕЖДЫ И ПОКРЫТИЙ ОПЕРАЦИОННЫХ ХИРУРГИЧЕСКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКТ ОДЕЖДЫ И ПОКРЫТИЙ ОПЕРАЦИОННЫХ ХИРУРГИЧЕСКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЫЙ
№40 для урологических операций №1
Технокомплекс Фирма
Нет в наличии
КОМПЛЕКТ ОДЕЖДЫ И ПОКРЫТИЙ ОПЕРАЦИОННЫХ ХИРУРГИЧЕСКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКТ ОДЕЖДЫ И ПОКРЫТИЙ ОПЕРАЦИОННЫХ ХИРУРГИЧЕСКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЫЙ
№41 для урологических операций №1
Технокомплекс Фирма
Нет в наличии
КОМПЛЕКТ ОДЕЖДЫ И ПОКРЫТИЙ ОПЕРАЦИОННЫХ ХИРУРГИЧЕСКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКТ ОДЕЖДЫ И ПОКРЫТИЙ ОПЕРАЦИОННЫХ ХИРУРГИЧЕСКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЫЙ
№32 для урологических операций №1
Технокомплекс Фирма
Нет в наличии
КОМПЛЕКТ ОДЕЖДЫ И ПОКРЫТИЙ ОПЕРАЦИОННЫХ ХИРУРГИЧЕСКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКТ ОДЕЖДЫ И ПОКРЫТИЙ ОПЕРАЦИОННЫХ ХИРУРГИЧЕСКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЫЙ
№39 для урологических операций №1
Технокомплекс Фирма
Нет в наличии
Цены в городах рядом
Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от 435,40 грн
Найти все в аптеках
Характеристики
Производитель
Технокомплекс Фирма
Форма выпуска
№5/б (l)
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
1 шт.
Медицинские изделия