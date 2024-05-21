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Бутылка антиколиковая Канпол Чистое стекло (302029) - инструкция по применению Медицинские изделия

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Бутылка антиколиковая Канпол Чистое стекло
Цена в городе Киев
от 77,99 грн
Без рецепта
1 шт от 77,99 грн
В наличии в 13 аптеках других городов
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Производитель
Форма выпуска
79/001, easy start
Объем
120 мл
Медицинские изделия
антиколиковые бутылочки