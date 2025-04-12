Емкость для забора мочи Ури-бокс
2 препарата
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ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX
Pp, с крышкой индивидуальная упаковка 120 мл с бумажной этикеткой, стерильно №1F.L. MEDICAL s.r.l.
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX
Pp, с крышкой, с системой аспирации для вакуумных пробирок 120 мл с бумажной этикеткой, стерильно №1F.L. MEDICAL s.r.l.
Нет в наличии Отсутствует в аптеках Украины
Характеристики
Производитель
F.L. MEDICAL s.r.l.
Форма выпуска
Pp, с крышкой
Условия продажи
Без рецепта
Объем
120 мл
Медицинские изделия
Регистрация
12137/2012 от 14.12.2012