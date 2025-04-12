Емкость для забора кала Фек-бокс нью
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ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX® NEW (ИЗ PP, С КРЫШКОЙ, С БУМАЖНОЙ ЭТИКЕТКОЙ)
Стерильная, в индивидуальной упаковке 60 мл №1Plasti Lab
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX® NEW (ИЗ PP, С КРЫШКОЙ, С БУМАЖНОЙ ЭТИКЕТКОЙ)
60 мл стерильн. №1Plasti Lab
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Характеристики
Производитель
Plasti Lab
Условия продажи
Без рецепта
Объем
60 мл
Медицинские изделия
Регистрация
12972/2013 от 16.08.2013