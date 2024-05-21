Медицинские изделияИзделия ухода за новорожденными и детьми раннего возрастаДетская посудабутылочки для кормленияантиколиковые бутылочкиБутылка Топо буоно (Bottle Topo buono) Бутылка Топо буоно (Bottle Topo buono) (301875) - инструкция по применению Медицинские изделия Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 75,00 грн Без рецепта 1 шт от 75,00 грн 1 шт от 80,10 грн 1 шт от 69,70 грн 1 шт от 51,90 грн 1 шт от 78,10 грн 1 шт от 88,05 грн 1 шт от 70,21 грн 1 шт от 93,97 грн 1 шт от 81,50 грн 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии Больше +5 В наличии в 25 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Syryca Форма выпуска Gt160 Объем 120 мл Медицинские изделия антиколиковые бутылочки бутылочки пластиковые бутылочки стеклянные