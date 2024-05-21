Медицинские изделияИзделия ухода за новорожденными и детьми раннего возрастаДетская посудабутылочки для кормленияпрочие бутылочкиБутылка силиконовая Лови Бутылка силиконовая Лови (301850) - инструкция по применению Медицинские изделия Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 202,25 грн Без рецепта 1 шт от 202,25 грн В наличии в 2 аптеках других городов Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Canpol Форма выпуска 10/832, силиконовая Объем 120 мл Медицинские изделия прочие бутылочки