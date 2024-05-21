Медицинские изделияПредметы ухода за больнымиУрологические прокладкиУрологические прокладки для мужчинВкладыши урологические Сени мен Вкладыши урологические Сени мен (301595) - инструкция по применению Медицинские изделия Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 128,83 грн Без рецепта 10 шт от 128,83 грн 15 шт от 112,08 грн В наличии в 80 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Torunskie ZMO Форма выпуска Super Количество штук в упаковке 10 шт. Медицинские изделия Урологические прокладки для мужчин