Медицинские изделияПрочие изделия медицинского назначенияГели/кремыгели/кремы для ультразвуковых исследованийГель для узи Аква ультра базик (USI gel Aqua ultra basic) Гель для узи Аква ультра базик (USI gel Aqua ultra basic) (301572) - инструкция по применению Медицинские изделия Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 70,00 грн Без рецепта 1 шт от 70,00 грн 1 шт Нет в наличии В наличии в 1 аптеке других городов Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Ultragel 2000 Hungary Вес 1000 г Медицинские изделия гели/кремы для ультразвуковых исследований