Адаптеры

Адаптер S Омрон

БЛОК ПИТАНИЯ (АДАПТЕР S) OMRON 9515336-9 №1
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Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от 426,00 грн
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Характеристики
Производитель
Omron Healthcare
Форма выпуска
9515336-9
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
1 шт.
Медицинские изделия
Регистрация
12295/2012 от 29.12.2012