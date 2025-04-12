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Адаптеры
Адаптер S Омрон
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от
426,00
грн
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Характеристики
Производитель
Omron Healthcare
Форма выпуска
9515336-9
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
1 шт.
Медицинские изделия
Адаптеры
Регистрация
12295/2012 от 29.12.2012
Цены в городах рядом
Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от
426,00
грн
в 29 аптеках других городов
Найти в аптеках
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