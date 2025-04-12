Киев
О товаре
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Зеркала гинекологические
Зеркало вагинальное стерильное Игар
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14,80
грн
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Характеристики
Производитель
Jiangsu Yada Technology Group
Форма выпуска
Размер m
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
1 шт.
Медицинские изделия
Зеркала гинекологические
Регистрация
12662/2013 от 20.05.2013
Цены в городах рядом
Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от
14,80
грн
в 2 аптеках других городов
Найти в аптеках
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