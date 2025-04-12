Зеркала гинекологические

Зеркало вагинальное стерильное Игар

ЗЕРКАЛО ВАГИНАЛЬНОЕ СТЕРИЛЬНОЕ ОДНОРАЗОВОЕ "IGAR" размер M №1
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Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от 14,80 грн
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Характеристики
Производитель
Jiangsu Yada Technology Group
Форма выпуска
Размер m
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
1 шт.
Медицинские изделия
Регистрация
12662/2013 от 20.05.2013