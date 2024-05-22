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БАНДАЖ НА ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ 3061, размер 1 универсальный, №1 - Киев (369062) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (1)
536,84 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Коласа Якуба, 15-А
Всего: упаковка (1)
538,51 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельник, пл. Победы, 2
Всего: упаковка (1)
543,28 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 80
Всего: упаковка (1)
542,19 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Сумы, ул. Ильинская, 51/1
Всего: упаковка (1)
541,01 грн
Социальная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Волочиск, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (1)
400,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (1)
539,81 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
540,36 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
538,44 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (1)
542,22 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Синельниково, ул. Садовая, 106
Всего: упаковка (1)
627,00
Экономия: -210,10 грн
416,90 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 7-А
Всего: упаковка (1)
529,93 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (1)
433,87 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Иршава, пл. Народная, 9
Всего: упаковка (1)
537,74 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Виноградов, ул. Шевченко Тараса, 8-Б
Всего: упаковка (1)
499,70 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Ужгород, ул. Капушанская, 15-А
Всего: упаковка (1)
402,90 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Ужгород, ул. Бабяка, 1-Б
Всего: упаковка (1)
538,35 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 20:00
Великий Раковец, ул. Шевченко Тараса, 45-А
Всего: упаковка (1)
478,80 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом