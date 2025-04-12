подгузники унисекс

Подгузники Памперс актив беби драй (Diapers Pampers active baby dry)

ПОДГУЗНИКИ ДЕТСКИЕ PAMPERS ACTIVE BABY-DRY maxi (9-14 кг) №49
Цены в городах рядом
Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от 434,82 грн
в 3 аптеках других городов
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Характеристики
Производитель
Procter & Gamble
Форма выпуска
Maxi (9-14 кг)
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
49 шт.
Медицинские изделия