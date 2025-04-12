Киев
О товаре
Цены
приборы для измерения уровня глюкозы в крови
Глюкометр Гамма даймонд (Glucometer Gamma diamond)
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Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от
606,10
грн
в 8 аптеках других городов
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Характеристики
Производитель
Долфи-Украина
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
1 шт.
Медицинские изделия
приборы для измерения уровня глюкозы в крови
Цены в городах рядом
Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от
606,10
грн
в 8 аптеках других городов
Найти в аптеках
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