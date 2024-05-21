Медицинские изделияПеревязочные средстваБинтыбинты эластичныебинты прочие эластичныеБинт эластичный малой растяжимости Бинт эластичный малой растяжимости (300819) - инструкция по применению Медицинские изделия Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 25,00 грн Без рецепта 1 шт от 25,00 грн 1 шт от 30,50 грн 1 шт от 58,90 грн 1 шт от 15,50 грн 1 шт от 46,80 грн 1 шт от 32,70 грн Больше +3 В наличии в 8 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Укрвата Форма выпуска 8 см х 1,5 м Количество штук в упаковке 1 шт. Медицинские изделия бинты прочие эластичные