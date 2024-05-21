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Бинт эластичный малой растяжимости (300819) - инструкция по применению Медицинские изделия

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Бинт эластичный малой растяжимости
Цена в городе Киев
от 25,00 грн
Без рецепта
1 шт от 25,00 грн 1 шт от 30,50 грн 1 шт от 58,90 грн 1 шт от 15,50 грн 1 шт от 46,80 грн 1 шт от 32,70 грн
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В наличии в 8 аптеках
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Форма выпуска
8 см х 1,5 м
Количество штук в упаковке
1 шт.
Медицинские изделия
бинты прочие эластичные