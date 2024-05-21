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Бинт эластичный ленточный фиксирующий (300818) - инструкция по применению Медицинские изделия

  • Инструкция
Бинт эластичный ленточный фиксирующий
Цена в городе Киев
Без рецепта
1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии
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Форма выпуска
8 см х 3 м
Количество штук в упаковке
1 шт.
Медицинские изделия
бинты фиксирующие