Медицинские изделияПеревязочные средстваБинтыбинты эластичныебинты фиксирующиеБинт эластичный ленточный фиксирующий Бинт эластичный ленточный фиксирующий (300818) - инструкция по применению Медицинские изделия Инструкция Цена в городе Киев Без рецепта 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии Больше +1 Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Укрвата Форма выпуска 8 см х 3 м Количество штук в упаковке 1 шт. Медицинские изделия бинты фиксирующие