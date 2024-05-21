Медицинские изделияИзделия, применяемые в лечебно-диагностическом процессеПриборы и аппараты медицинскиеПриборы, используемые в лечебно-диагностическом процессеАспираторыМеханические аспираторыНазальные механические аспираторыАспиратор назальный Курносики (Nasal Aspirator) Аспиратор назальный Курносики (Nasal Aspirator) (300648) - инструкция по применению Медицинские изделия Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 78,00 грн Без рецепта 1 шт от 78,00 грн В наличии в 45 аптеках других городов Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Sun Bond Форма выпуска 7078 Количество штук в упаковке 1 шт. Медицинские изделия Механические аспираторы Назальные механические аспираторы