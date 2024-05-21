Все аптеки Украины
Медицинские изделияИзделия, применяемые в лечебно-диагностическом процессеПриборы и аппараты медицинскиеПриборы, используемые в лечебно-диагностическом процессеАспираторыМеханические аспираторыНазальные механические аспираторыАспиратор для носа Носефрида

Аспиратор для носа Носефрида (300638) - инструкция по применению Медицинские изделия

  • Инструкция
  • Цены
  • Карта
Аспиратор для носа Носефрида
Цена в городе Киев
от 178,80 грн
Без рецепта
1 шт от 178,80 грн
В наличии в 761 аптеке
Забронировать Найти на карте
Производитель
Количество штук в упаковке
1 шт.
Медицинские изделия
Механические аспираторы Назальные механические аспираторы