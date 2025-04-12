устройство для прокалывания

Система для прокола Акку-Чек Софткликс (Accu-Check Softclix)

СИСТЕМА ДЛЯ ПРОКОЛА ACCU-CHEK SOFTCLIX №1
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Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от 253,70 грн
в 5 аптеках других городов
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Характеристики
Производитель
Roche Diagnostics
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
1 шт.
Медицинские изделия
Регистрация
11847/2012 от 05.09.2012