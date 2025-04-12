Киев
О товаре
Цены
устройство для прокалывания
Система для прокола Акку-Чек Софткликс (Accu-Check Softclix)
Цены в городах рядом
Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от
253,70
грн
в 5 аптеках других городов
Найти в аптеках
Характеристики
Производитель
Roche Diagnostics
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
1 шт.
Медицинские изделия
устройство для прокалывания
Регистрация
11847/2012 от 05.09.2012
Цены в городах рядом
Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от
253,70
грн
в 5 аптеках других городов
Найти в аптеках
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню