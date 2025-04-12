Киев
О товаре
Цены
емкости для сбора кала стерильные
Емкость для забора кала Фек-бокс
Цены в городах рядом
Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от
5,23
грн
в 4 аптеках других городов
Найти в аптеках
Характеристики
Производитель
F.L. MEDICAL s.r.l.
Форма выпуска
Pp, с крышкой
Условия продажи
Без рецепта
Объем
30 мл
Медицинские изделия
емкости для сбора кала стерильные
Регистрация
12137/2012 от 14.12.2012
Цены в городах рядом
Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от
5,23
грн
в 4 аптеках других городов
Найти в аптеках
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню