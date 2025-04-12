емкости для сбора кала стерильные

Емкость для забора кала Фек-бокс

ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой индивидуальная упаковка 30 мл с бумажной этикеткой, стерильно №1
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от 5,23 грн
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Характеристики
Производитель
F.L. MEDICAL s.r.l.
Форма выпуска
Pp, с крышкой
Условия продажи
Без рецепта
Объем
30 мл
Медицинские изделия
Регистрация
12137/2012 от 14.12.2012