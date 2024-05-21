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Бутылочка Нак пластиковая + соска с вентиляционным клапаном (300238) - инструкция по применению Медицинские изделия

  • Инструкция
Бутылочка Нак пластиковая + соска с вентиляционным клапаном
Цена в городе Киев
Без рецепта
1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии
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Производитель
Объем
110 мл
Медицинские изделия
бутылочки пластиковые