Киев
О товаре
Цены
Дренажи и дренажные комплекты/комплектующие
Комплект универсальный для активного дренажа ран
3 препарата
Найти все в аптеках
Сортировка:
По популярности
Фильтр
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ДРЕНАЖА
Тип в 2 отсасывающие трубки и контейнер 400 мл №1
GALMED
от
587,06
грн
в 1 аптеке
Найти в аптеках
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ДРЕНАЖА
Тип в 2 отсасывающие трубки и контейнер 300 мл №1
GALMED
Нет в наличии
Найти в аптеках
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ДРЕНАЖА
Тип с трубки 1+1 и контейнер 400 мл №1
GALMED
Нет в наличии
Найти в аптеках
Форма выпуска
тип В
тип С
Цены в
Киев
от
587,06
грн
Найти все в аптеках
Характеристики
Производитель
GALMED
Форма выпуска
Тип в
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
1 шт.
Медицинские изделия
Дренажи и дренажные комплекты/комплектующие
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню