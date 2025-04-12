Дренажи и дренажные комплекты/комплектующие

Комплект универсальный для активного дренажа ран

3 препаратаНайти все в аптеках
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ ДРЕНАЖА
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ДРЕНАЖА
Тип в 2 отсасывающие трубки и контейнер 400 мл №1
GALMED
от 587,06 грн
в 1 аптеке
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ ДРЕНАЖА
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ДРЕНАЖА
Тип в 2 отсасывающие трубки и контейнер 300 мл №1
GALMED
Нет в наличии
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ДРЕНАЖА
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ДРЕНАЖА
Тип с трубки 1+1 и контейнер 400 мл №1
GALMED
Нет в наличии
Цены в Киев
от 587,06 грн
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Характеристики
Производитель
GALMED
Форма выпуска
Тип в
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
1 шт.
Медицинские изделия