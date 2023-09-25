Вата нестерильная Медикеа (Unsterile cottonwool Medicare) (299961) - инструкция по применению Медицинские изделия
Цена в городе Киев
от 6,52 грн
Без рецепта
Производитель
Допомога-I
Форма выпуска
Нестерильная
Вес
50 г
Медицинские изделия
Регистрационное удостоверение
6-Д ред.2 от 05.06.2017
В справочнике «Компендиум» 2017 года по препарату Вата нестерильная Медикеа (Unsterile cottonwool Medicare) была представлена следующая информация
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:
Фармакодинамика. Длительно действующий антигистаминный препарат. Лоратадин избирательно блокирует периферические гистаминовые Н1-рецепторы, оказывает комплексное (антиаллергическое, антиэкссудативное и противозудное) действие. В отличие от других антигистаминных препаратов не обладает седативным эффектом, так как не проникает через ГЭБ. Снижает проницаемость капилляров, устраняет спазм гладких мышц, предупреждает развитие отека тканей. Не оказывает тератогенного, мутагенного и канцерогенного действия.
Фармакокинетика. Быстро всасывается после приема внутрь, уже через 15 мин определяется в крови и достигает максимальной концентрации в течение 1 ч после однократного приема. Антиаллергический, антиэкссудативный и противозудный эффекты препарата развиваются через 30–60 мин, достигают максимума через 8–12 ч. Продолжительность действия — 24 ч. Практически полностью связывается с белками крови — до 97%. При биотрансформации образуется активный метаболит — дескарбоэтоксилоратадин. Период полувыведения — 3–20 ч, активного метаболита — 8,8–92 ч. Прием пищи не влияет на фармакокинетику препарата, но удлиняет время достижения максимальной концентрации на 1 ч, поэтому препарат рекомендуют принимать до приема пищи. ХПН, нарушение функции печени не оказывают существенного влияния на фармакокинетику препарата. Лоратадин выводится с мочой и калом.
ПОКАЗАНИЯ:
лечение симптомов сезонного и круглогодичного аллергического ринита (чиханье, зуд слизистой оболочки носа, ринорея, ощущение жжения и зуда в глазах, слезотечение); хроническая идиопатическая крапивница; заболевания кожи аллергического генеза.
ПРИМЕНЕНИЕ:
внутрь до еды.
Детям с массой тела ≥30 кг — по 1 таблетке (10 мг) в сутки.
Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет — по 1 таблетке (10 мг) в сутки.
Курс лечения — 10–15 дней; в отдельных случаях устанавливают индивидуально — от 1 до 28 дней.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
повышенная чувствительность к лоратадину, период беременности и кормления грудью. У детей в возрасте до 3 лет применяют препарат в другой лекарственной форме.
ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ:
иногда возможны ощущение сухости во рту, тошнота, рвота.
ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:
у пациентов пожилого возраста и при нарушении функции печени/почек повышается риск развития побочных эффектов, поэтому при применении препарата в рекомендуемых дозах у данных пациентов может развиться такой побочный эффект, как сонливость.
Несмотря на то, что Лоратадин не является седативным антигистаминным средством, у некоторых пациентов отмечают дозозависимый седативный эффект.
Препарат не влияет на ЧСС и АД.
При алкогольном поражении печени максимальная концентрация препарата в плазме крови и период полувыведения увеличиваются пропорционально повышению тяжести заболевания.
Следует воздержаться от управления транспортными средствами и работы с потенциально опасными механизмами до определения индивидуальной реакции на препарат.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ:
циметидин, эритромицин и кетоконазол повышают концентрацию препарата в плазме крови. Ввиду возможного развития дозозависимого седативного эффекта следует соблюдать осторожность при применении с другими блокаторами H1-рецепторов, барбитуратами, бензодиазепинами, агонистами опиоидных рецепторов, нейролептиками, трициклическими антидепрессантами, этанолом, анксиолитиками, седативными и снотворными средствами.
ПЕРЕДОЗИРОВКА:
Симптомы: головная боль, сонливость, тахикардия.
Лечение симптоматическое (вызывают рвоту, применяют активированный уголь.) Гемодиализ не эффективен.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:
в сухом защищенном от света месте при температуре 15–25 °C.