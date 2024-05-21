Медицинские изделияПрочие изделия для леченияАппликаторыаппликаторы ЛяпкоАппликатор Ляпко спутник плюс Аппликатор Ляпко спутник плюс (299847) - инструкция по применению Медицинские изделия Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 243,48 грн Без рецепта 1 шт от 243,48 грн 1 шт от 263,90 грн 1 шт от 193,36 грн В наличии в 1 аптеке Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Ляпко Форма выпуска Спутник плюс Количество штук в упаковке 1 шт. Медицинские изделия аппликаторы Ляпко