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Аппликатор Ляпко спутник плюс (299847) - инструкция по применению Медицинские изделия

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Аппликатор Ляпко спутник плюс
Цена в городе Киев
от 243,48 грн
Без рецепта
1 шт от 243,48 грн 1 шт от 263,90 грн 1 шт от 193,36 грн
В наличии в 1 аптеке
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Производитель
Форма выпуска
Спутник плюс
Количество штук в упаковке
1 шт.
Медицинские изделия
аппликаторы Ляпко