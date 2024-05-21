Медицинские изделияИзделия ухода за новорожденными и детьми раннего возрастаДетская посудабутылочки для кормлениябутылочки пластиковыеБутылочка пластиковая Бутылочка пластиковая (299789) - инструкция по применению Медицинские изделия Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 55,54 грн Без рецепта 1 шт от 55,54 грн 1 шт от 43,85 грн 1 шт от 53,00 грн 1 шт Нет в наличии Больше +1 В наличии в 2 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Royal King Infant Products Форма выпуска Pk 053/s Объем 125 мл Медицинские изделия бутылочки пластиковые