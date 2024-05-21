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Бутылочка пластиковая (299789) - инструкция по применению Медицинские изделия

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Бутылочка пластиковая
Цена в городе Киев
от 55,54 грн
Без рецепта
1 шт от 55,54 грн 1 шт от 43,85 грн 1 шт от 53,00 грн 1 шт Нет в наличии
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В наличии в 2 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Pk 053/s
Объем
125 мл
Медицинские изделия
бутылочки пластиковые