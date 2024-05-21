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ВАРТНЕР® КРИО УСТРОЙСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ БОРОДАВОК (WARTNER® CRYO) (299604) - инструкция по применению Медицинские изделия

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ВАРТНЕР<sup>&reg;</sup> КРИО УСТРОЙСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ БОРОДАВОК (WARTNER<sup>&reg;</sup> CRYO)
Цена в городе Киев
от 476,10 грн
Без рецепта
1 шт от 476,10 грн
В наличии в 558 аптеках
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Производитель
Объем
50 мл
Медицинские изделия
Устройства для удаления бородавок

ВАРТНЕР КРИО УСТРОЙСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ БОРОДАВОК инструкция по применению

Характеристика

Вартнер Крио позволяет избавиться от обычных и подошвенных бородавок с помощью криотерапии.
При использовании Вартнер Крио происходит быстрое замораживание бородавки до самого корня.
В результате замораживания через несколько дней под бородавкой образуется пузырек, который трудно заметить невооруженным глазом. Через 10–14 дней бородавка полностью исчезает или отпадает, и примерно через месяц на ее месте появляется здоровая кожа.

Рекомендации по использованию

перед каждым использованием Вартнер Крио следует внимательно прочитать инструкцию.
Изделие следует использовать в хорошо проветриваемом помещении, по меньшей мере на расстоянии 1 м от открытого огня, раскаленных материалов, источников возгорания.
При использовании Вартнер Крио следует пользоваться только специальными аппликаторами, содержащимися в упаковке.
Взять аппликатор за синюю часть большим и указательным пальцами и сжать до появления небольшого отверстия. Вставить в отверстие стержень держателя так, чтобы стержня не было видно.
Взять аэрозольный баллон, держа его вертикально и как можно дальше от себя, огня, мест нагрева, прямого солнечного излучения и электрических приборов. Не держать устройство вблизи зажженной сигареты.
Вставить держатель с одноразовым губчатым аппликатором в отверстие на верхней части баллона. Удерживая баллон одной рукой за нижнюю часть, второй рукой нажать на держатель до появления шипения. Удерживать его в таком положении в течение 3 с (считать «21, 22, 23»); при этом будет слышно шипение. Затем вытащить держатель с аппликатором из отверстия баллона. При правильно проведенной процедуре аппликатор будет насыщен холодной жидкостью и покрыт конденсатом, который является безопасным.
После насыщения аппликатора подождать 20 с для достижения температуры, оптимальной для лечения.
Слегка прижать аппликатор к бородавке. Время аппликации составляет для обычных бородавок — 20 с, для подошвенных бородавок — 40 с. Четко придерживаться рекомендованного времени аппликации. Но, если наблюдается побеление кожи вокруг бородавки, процедуру следует немедленно прекратить.
Необходимо сохранять постоянный контакт с бородавкой, избегая чрезмерного нажатия, в течение всего времени аппликации. После окончания аппликации следует подождать 2 мин и осторожно, с помощью лоскута ткани, вытянуть аппликатор из держателя и выбросить его.
Для более быстрого восстановления местного кровообращения после замораживания рекомендуется сделать несколько движений пальцами конечности, на которой проводилась аппликация.
Предостережение. Во время аппликации может возникнуть побеление кожи вокруг бородавки и/или ощущение легкой боли и жжения. Цвет кожи восстанавливается сразу после прекращения контакта с аппликатором, а неприятные ощущения полностью исчезают через несколько часов. Если боль и жжение длятся дольше нескольких часов или возникли какие-либо осложнения, следует обратиться к врачу.
После замораживания в месте аппликации могут появиться покраснения и отек.
При удалении подошвенных бородавок некоторое время после аппликации возможно ощущение дискомфорта при ходьбе. Чтобы избежать неприятных ощущений, можно защитить чувствительный участок с помощью пластыря (не входит в комплект). Не следует использовать пластыри при наличии аллергии на акрилаты; в случае раздражения прекратить использование пластырей.
При скоплении бородавок, особенно на руках и пальцах, за один сеанс можно проводить обработку только одной бородавки. Удаление каждой следующей бородавки следует проводить не ранее чем через 2 нед после последней аппликации.
Обычные и подошвенные бородавки обычно исчезают через 10–14 дней после аппликации. Для полного удаления устаревших и больших бородавок может потребоваться проведение повторных сеансов лечения. Если бородавка или ее часть не исчезли через 14 дней после аппликации, вполне безопасно проведение повторного сеанса лечения. Если после 3 сеансов бородавка не исчезла, следует проконсультироваться с врачом.
Чтобы избежать повторного заражения вирусом, который вызвал появление бородавок, следует избегать контакта здоровой кожи с аппликатором и не использовать его более одного раза. При необходимости проведения повторного замораживания использовать новый аппликатор.
Для эффективного удаления подошвенных бородавок следует провести подготовку к лечению: опустить ступню в теплую воду на 5 мин, затем с помощью пилочки, входящей в комплект упаковки, аккуратно снять верхний слой бородавки. Это обеспечит более глубокое и равномерное замораживание. Следует избегать чрезмерной обработки шлифовальной пилочкой бородавок, поскольку это может привести к гематомам и кровотечению. Нельзя пользоваться одной шлифовальной пилочкой для ног вместе с другими лицами, поскольку вирус, вызывающий бородавки, может передаваться здоровому человеку.
В случае неуверенности, что новообразование на коже является обычной или подошвенной бородавкой, обязательна консультация врача.
Лица, имеющие нарушения кровообращения, могут использовать Вартнер Крио только после консультации с врачом.
При использовании средства необходимо строго соблюдать инструкцию, потому что чрезмерное замораживание может вызвать поражение поверхности кожи (рубцы, гипо- или гиперпигментация) или нервных окончаний.
Превышение рекомендуемого времени аппликации приводит к риску некротического поражения здоровой кожи вокруг бородавки.
В некоторых случаях образование пузырька большого размера на месте аппликации может сопровождаться болевыми ощущениями.
В некоторых случаях после лечения и исчезновения бородавки возможно появление пигментных пятен или маленьких рубчиков.
В редких случаях низкая температура замораживания может вызвать незначительные повреждения кожи вокруг бородавки.
Использование Вартнер Крио в точном соответствии с инструкцией позволяет снизить вероятность развития побочных эффектов до минимума.
Аппликации должны выполняться только взрослыми. Средство предназначено только для наружного использования; не допускать попадания в ротовую полость или дыхательные пути.
После использования средства следует немедленно вымыть руки (кроме обработанного участка).
Уход после лечения:
– постоянно поддерживать чистоту обработанного участка;
– возможно принимать душ и плавать;
– не касаться и не царапать обработанный участок;
– не прокалывать пузырек, образовавшийся на месте бородавки;
– при необходимости защитить обработанный участок с помощью пластыря.

Противопоказания

не использовать:
– в период беременности, кормления грудью и у детей в возрасте до 4 лет;
– у лиц с сахарным диабетом из-за снижения способности кожи к восстановлению;
– на раздраженной коже или на коже с признаками воспаления: покраснение, отек, зуд и др.;
– для удаления бородавок, расположенных на тонкой или чувствительной коже, а именно на лице, шее, под мышками, на груди, ягодицах или половых органах;
– для удаления бородавок, которые имеют волоски, родинок, темных пятен, пигментированной кожи, или при любом другом необычном виде кожи.

Условия хранения

при комнатой температуре в безопасном месте, недоступном для детей.
Вартнер Крио содержит чрезвычайно огнеопасные компоненты. Держать подальше от тепла, горячих поверхностей, искр, открытого пламени и других источников возгорания. Не курить и не держать устройство вблизи зажженной сигареты. Не распылять вблизи открытого пламени или других источников возгорания. Защищать от солнечных лучей и не допускать нагрева баллона выше 50 °С.
Не прокалывать и не поджигать баллон, даже после полного использования.
Аэрозоль может быть утилизирован с бытовым мусором только при условии, если он полностью пуст. Остатки необходимо утилизировать как специальные отходы.

ВАРТНЕР КРИО УСТРОЙСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ БОРОДАВОК
ВАРТНЕР® КРИО УСТРОЙСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ БОРОДАВОК 50 мл, №1
от 476,10 грн
В наличии в 558 аптеках
Цены в аптеках
ВАРТНЕР КРИО УСТРОЙСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ БОРОДАВОК
ВАРТНЕР® КРИО УСТРОЙСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ БОРОДАВОК 50 мл, №1
от 476,10 грн
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