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подушечки из ваты
Ватные подушечки Виола
2 препарата
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ПОДУШЕЧКИ ВАТНЫЕ "ВИОЛА"
№120
Кампус Коттон Клаб
от
23,20
грн
в 10 аптеках
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ПОДУШЕЧКИ ВАТНЫЕ "ВИОЛА"
№80
Кампус Коттон Клаб
от
16,30
грн
в 8 аптеках
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Количество штук в упаковке
80
120
Цены в
Киев
от
16,30
грн
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Характеристики
Производитель
Кампус Коттон Клаб
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
120 шт.
Медицинские изделия
подушечки из ваты
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