Медицинские изделияПредметы ухода за больнымиУрологические прокладкиУрологические прокладки для мужчинВкладыши урологические Seni man Вкладыши урологические Seni man (298714) - инструкция по применению Медицинские изделия Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 116,50 грн Без рецепта 15 шт от 116,50 грн 20 шт от 273,25 грн 15 шт от 83,17 грн 15 шт от 178,22 грн 15 шт от 213,13 грн 20 шт Нет в наличии 20 шт Нет в наличии Больше +4 В наличии в 51 аптеке Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Torunskie ZMO Форма выпуска Extra Количество штук в упаковке 15 шт. Медицинские изделия Урологические прокладки для мужчин