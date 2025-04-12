ватные палочки

Ватные палочки Cleanic

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ПАЛОЧКИ ВАТНЫЕ CLEANIC
ПАЛОЧКИ ВАТНЫЕ CLEANIC
Classic коробка кругл. №200
Harper Hygienics
от 24,40 грн
в 1 аптеке
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ПАЛОЧКИ ВАТНЫЕ CLEANIC
ПАЛОЧКИ ВАТНЫЕ CLEANIC
Пакет полиэтиленовый №160
Harper Hygienics
Нет в наличии
ПАЛОЧКИ ВАТНЫЕ CLEANIC
ПАЛОЧКИ ВАТНЫЕ CLEANIC
Пакет полиэтиленовый №100
Harper Hygienics
Нет в наличии
ПАЛОЧКИ ВАТНЫЕ CLEANIC
ПАЛОЧКИ ВАТНЫЕ CLEANIC
Classic коробка прямоугольная №200
Harper Hygienics
Нет в наличии
ПАЛОЧКИ ВАТНЫЕ CLEANIC
ПАЛОЧКИ ВАТНЫЕ CLEANIC
Коробка прямоугольная детские №60
Harper Hygienics
Нет в наличии
ПАЛОЧКИ ВАТНЫЕ CLEANIC
ПАЛОЧКИ ВАТНЫЕ CLEANIC
Коробка кругл. №200
Harper Hygienics
Нет в наличии
Цены в Киев
от 24,40 грн
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Характеристики
Производитель
Harper Hygienics
Форма выпуска
Classic
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
200 шт.
Медицинские изделия