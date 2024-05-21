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Аспиратор (298596) - инструкция по применению Медицинские изделия

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Аспиратор
Цена в городе Киев
от 16,96 грн
Без рецепта
1 шт от 16,96 грн 1 шт от 46,01 грн 1 шт от 196,95 грн 1 шт от 93,00 грн 1 шт от 30,76 грн
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В наличии в 48 аптеках
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Форма выпуска
"слоник"
Количество штук в упаковке
1 шт.
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