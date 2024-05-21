Медицинские изделияИзделия, применяемые в лечебно-диагностическом процессеПриборы и аппараты медицинскиеПриборы, используемые в лечебно-диагностическом процессеаппараты различныеГигрометр Гигрометр (298559) - инструкция по применению Медицинские изделия Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 102,50 грн Без рецепта 1 шт от 102,50 грн 1 шт от 102,50 грн В наличии в 13 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Стеклоприбор Форма выпуска Вит-2 Количество штук в упаковке 1 шт. Медицинские изделия аппараты различные