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Бандаж абдоминальный (298534) - инструкция по применению Медицинские изделия

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Бандаж абдоминальный
Цена в городе Киев
от 247,02 грн
Без рецепта
1 шт от 247,02 грн 1 шт от 247,02 грн 1 шт от 247,02 грн 1 шт от 299,20 грн
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В наличии в 2 аптеках
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Форма выпуска
Размер 5 (99-109)
Количество штук в упаковке
1 шт.
Медицинские изделия
бандажи ортопедические