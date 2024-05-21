Медицинские изделияКоррекционные и корсетные изделияБандажибандажи ортопедическиеБандаж абдоминальный Бандаж абдоминальный (298534) - инструкция по применению Медицинские изделия Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 247,02 грн Без рецепта 1 шт от 247,02 грн 1 шт от 247,02 грн 1 шт от 247,02 грн 1 шт от 299,20 грн Больше +1 В наличии в 2 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Витали Форма выпуска Размер 5 (99-109) Количество штук в упаковке 1 шт. Медицинские изделия бандажи ортопедические