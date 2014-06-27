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Бинт эластичный трубчатый (Bandage elastic tubular) (298486) - инструкция по применению Медицинские изделия

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Бинт эластичный трубчатый (Bandage elastic tubular)
Цена в городе Киев
от 80,65 грн
Без рецепта
1 шт от 80,65 грн 1 шт от 78,02 грн 1 шт от 41,25 грн 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии
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В наличии в 1 аптеке других городов
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Форма выпуска
Размер 2
Количество штук в упаковке
1 шт.
Медицинские изделия
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