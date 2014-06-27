Медицинские изделияПеревязочные средстваБинтыбинты эластичныебинты прочие эластичныеБинт эластичный трубчатый (Bandage elastic tubular) Бинт эластичный трубчатый (Bandage elastic tubular) (298486) - инструкция по применению Медицинские изделия Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 80,65 грн Без рецепта 1 шт от 80,65 грн 1 шт от 78,02 грн 1 шт от 41,25 грн 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии Больше +5 В наличии в 1 аптеке других городов Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Форма выпуска Размер 2 Количество штук в упаковке 1 шт. Медицинские изделия бинты прочие эластичные бинты трубчатые бинты фиксирующие