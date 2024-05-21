Медицинские изделияЛечебно-профилактическое бельеГольфы компрессионные и антиварикозныеГольфы компрес. Гольфы компрес. (298366) - инструкция по применению Медицинские изделия Инструкция Цена в городе Киев Без рецепта 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии Больше +3 Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Tonus Elast Форма выпуска 0401, i класс, lux, черные Количество штук в упаковке 1 шт. Медицинские изделия Гольфы компрессионные и антиварикозные