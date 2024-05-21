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Гольфы компрес. (298366) - инструкция по применению Медицинские изделия

  • Инструкция
Гольфы компрес.
Цена в городе Киев
Без рецепта
1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии
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Производитель
Форма выпуска
0401, i класс, lux, черные
Количество штук в упаковке
1 шт.
Медицинские изделия
Гольфы компрессионные и антиварикозные