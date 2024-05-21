Медицинские изделияПеревязочные средстваБинтыбинты марлевыебинты стерильныеБинт марлевый ст. Бинт марлевый ст. (298355) - инструкция по применению Медицинские изделия Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 6,09 грн Без рецепта 1 шт от 6,09 грн 1 шт от 11,92 грн 1 шт от 18,30 грн 1 шт от 10,00 грн 1 шт от 10,63 грн 1 шт от 17,28 грн Больше +3 В наличии в 296 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Экобинт Форма выпуска 5 м х 10 см Количество штук в упаковке 1 шт. Медицинские изделия бинты стерильные