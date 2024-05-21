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Бинт марлевый ст. (298355) - инструкция по применению Медицинские изделия

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Бинт марлевый ст.
Цена в городе Киев
от 6,09 грн
Без рецепта
1 шт от 6,09 грн 1 шт от 11,92 грн 1 шт от 18,30 грн 1 шт от 10,00 грн 1 шт от 10,63 грн 1 шт от 17,28 грн
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В наличии в 296 аптеках
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Форма выпуска
5 м х 10 см
Количество штук в упаковке
1 шт.
Медицинские изделия
бинты стерильные