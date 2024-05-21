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Бутылка пластик. (277511) - инструкция по применению Медицинские изделия

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Бутылка пластик.
Цена в городе Киев
от 76,10 грн
Без рецепта
1 шт от 76,10 грн 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии
В наличии в 1 аптеке других городов
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Производитель
Форма выпуска
Pk 060
Объем
250 мл
Медицинские изделия
бутылочки пластиковые