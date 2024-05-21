Медицинские изделияИзделия, применяемые в лечебно-диагностическом процессеПриборы и аппараты медицинскиеПриборы для измерения уровня глюкозы в кровиприборы для измерения уровня глюкозы в кровиГлюкометр Sensolite nova Глюкометр Sensolite nova (277447) - инструкция по применению Медицинские изделия Инструкция Цена в городе Киев Без рецепта 1 шт Нет в наличии Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель 77 Elektronika Muszeripari Количество штук в упаковке 1 шт. Медицинские изделия приборы для измерения уровня глюкозы в крови