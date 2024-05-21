Медицинские изделияПеревязочные средстваБинтыбинты гипсовыеБинт гипсовый Tro-gypsoplast Бинт гипсовый Tro-gypsoplast (277127) - инструкция по применению Медицинские изделия Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 41,06 грн Без рецепта 1 шт от 41,06 грн 1 шт от 41,06 грн 1 шт Нет в наличии В наличии в 1 аптеке других городов Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Troge Medical Форма выпуска 20 см х 2,7 м Количество штук в упаковке 1 шт. Медицинские изделия бинты гипсовые