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Бинт гипсовый Tro-gypsoplast (277127) - инструкция по применению Медицинские изделия

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Бинт гипсовый Tro-gypsoplast
Цена в городе Киев
от 41,06 грн
Без рецепта
1 шт от 41,06 грн 1 шт от 41,06 грн 1 шт Нет в наличии
В наличии в 1 аптеке других городов
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Производитель
Форма выпуска
20 см х 2,7 м
Количество штук в упаковке
1 шт.
Медицинские изделия
бинты гипсовые