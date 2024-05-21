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Аппарат для дарсонвализации (277078) - инструкция по применению Медицинские изделия

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Аппарат для дарсонвализации
Цена в городе Киев
от 1577,13 грн
Без рецепта
1 шт от 1577,13 грн
В наличии в 7 аптеках других городов
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Количество штук в упаковке
1 шт.
Медицинские изделия
аппараты различные