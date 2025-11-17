Игла BogMark
4 препарата
Сортировка: По популярности
ИГЛЫ ИНЪЕКЦИОННЫЕ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ BogMark®
0,6 х 30 мм (23g х 1 1/4) №100Medical Lomza Sp.z.o.o
ИГЛЫ ИНЪЕКЦИОННЫЕ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ BogMark®
0,6 х 30 мм (23g х 1 1/4) №1Medical Lomza Sp.z.o.o
ИГЛЫ ИНЪЕКЦИОННЫЕ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ BogMark®
0,8 х 40 мм (21g х 1 1/2) №100Medical Lomza Sp.z.o.o
ИГЛЫ ИНЪЕКЦИОННЫЕ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ BogMark®
0,8 х 40 мм (21g х 1 1/2) №1Medical Lomza Sp.z.o.o
Нет в наличии Отсутствует в аптеках Украины
Характеристики
Производитель
Medical Lomza Sp.z.o.o
Медицинские изделия
Форма выпуска
0,6 х 30 мм
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
100 шт.