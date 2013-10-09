сообщений о несовместимости или перекрестных аллергических реакциях в период клинических испытаний и после них не зафиксировано. Однако при использовании каких-либо средств перед началом комбинированного лечения с Дермалексом следует проконсультироваться с врачом, чтобы избежать нежелательных эффектов.