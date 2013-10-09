ДЕРМАЛЕКС® АТОПИК (DERMALEX® REPAIR ATOPIC) (251850) - инструкция по применению Медицинские изделия
ДЕРМАЛЕКС АТОПИК инструкция по применению
Характеристика
Дермалекс Атопик — изделие медицинского назначения, которое стимулирует восстановление поврежденного эпидермального барьера. Для обеспечения гипоаллергенных свойств Дермалекс Атопик содержит минимально возможное количество консервантов и стабилизаторов. Средство выпускается в форме крема для нанесения на кожу. Дермалекс Атопик разработан и клинически испытан дерматологами.
- Дермалекс Атопик предназначен для использования у пациентов с симптомами атопического дерматита легкой и средней степени тяжести, начиная с 8-й недели жизни, а также для восстановление поврежденного эпидермального барьера при экземе.
- Дермалекс Атопик активирует собственные механизмы восстановления эпидермального барьера и устраняет симптомы дерматита. Дермалекс Атопик создает на коже защитный барьер, предотвращающий обострения. Средство также содержит компоненты, которые компенсируют дефицит природных церамидов, характерный для атопического дерматита, увлажняют и смягчают кожу. Дермалекс Атопик является дерматологическим средством для лечения атопического дерматита, в частности, таких симптомов, как зуд, покраснение, эрозия, мокнутие, сухость, шелушение и огрубение кожи.
- Дермалекс Атопик рекомендован как для устранения симптомов атопического дерматита, так и для контроля состояния кожи после достижения улучшения.
- Использование Дермалекс Атопик у детей (в возрасте от 8 нед) должно проводиться только под контролем взрослых.
- Дермалекс Атопик не содержит кортикостероидов, ингибиторов кальциневрина, каннабиноидов, искусственных красителей и парабенов.
- В случаях тяжелого течения атопического дерматита использование средства возможно только после консультации дерматолога.
- Сообщений об аллергических реакциях при использовании средства в период клинических испытаний и после них не зафиксировано.
Рекомендации по использованию
- перед началом использования снять алюминиевую прокладку, содержащуюся под пластиковым колпачком.
- Осторожно промыть пораженный участок кожи теплой водой и, при необходимости, специальным лосьоном для очищения кожи.
- Нанести тонкий слой Дермалекс Атопик на пораженные участки кожи, отводя волосы в сторону. Распределить средство на коже головы вращающими движениями пальцев в месте образования псориатических поражений. Дождаться, пока средство высохнет, и не смывать его до следующего принятия душа. Повторять нанесение 2–3 раза в сутки (а также после купания, принятия душа).
- Дермалекс Атопик не имеет ограничений по частоте и продолжительности использования.
- В случае чрезвычайной сухости или зуда после аппликации Дермалекс Атопик рекомендуется нанести гипоаллергенный увлажняющий крем без запаха, который обеспечит дополнительную защиту пораженного участка.
Важная информация. В первые 2–3 дня использования крем следует наносить на влажную кожу. Дермалекс Атопик является водорастворимым, поэтому после каждого мытья пораженного участка нанесение следует повторить.
- Не расчесывать кожу, которая чешется. Всегда коротко подстригать ногти, чтобы предотвратить инфицирование и раздражение кожи.
- Рекомендуется носить свободную одежду, изготовленную из натуральных тканей.
- Избегать контакта средства с глазами. В случае если крем попал в глаза, тщательно промыть их теплой водой.
- Избегать контакта крема Дермалекс Атопик с половыми органами. В случае если контакт все же произошел, тщательно промыть их теплой водой.
- Только для наружного использования. Не наносить на открытые раны (в том числе раны, которые образовались в результате растрескивания или расчесывания кожи).
Побочные эффекты
не получено сообщений о возникновении значительных или незначительных побочных эффектов во время и после клинических испытаний средства.
Особые указания
Дермалекс Атопик не загрязняет одежду, не оказывает фотосенсибилизирующего действия, не вызывает атрофии и нарушения пигментации кожи, не вызывает синдрома отмены после прекращения использования средства.
Если при использовании средства выраженность симптомов заболевания не уменьшается или возникли какие-либо побочные эффекты (устойчивое раздражение, аллергические реакции), следует прекратить использование средства и проконсультироваться с врачом.
Взаимодействия
сообщений о несовместимости или перекрестных аллергических реакциях в период клинических испытаний и после них не зафиксировано. Однако при использовании каких-либо средств перед началом комбинированного лечения с Дермалексом следует проконсультироваться с врачом, чтобы избежать нежелательных эффектов.
Условия хранения
при комнатной температуре (не выше 25 °C). Не размещать средство у источников тепла, на прямом солнечном свете и в экстремально холодных местах.