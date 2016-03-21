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Горчичник-пакет (Mustard pack) (23166) - инструкция по применению Косметические средства

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Горчичник-пакет (Mustard pack)
Цена в городе Киев
от 8,31 грн
Без рецепта
10 шт от 8,31 грн 10 шт от 13,00 грн 10 шт от 15,00 грн 10 шт от 12,00 грн 10 шт от 9,94 грн 10 шт Нет в наличии 10 шт Нет в наличии
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В наличии в 362 аптеках
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Производитель
Количество штук в упаковке
10 шт.
Косметические средства
06 Косметические средства для здоровья
Медицинские изделия
Горчичники
Регистрационное удостоверение
05.03.02-04/8435 от 21.03.2016

Горчичник-пакет инструкция по применению

Состав

1 пакет содержит не меньше 2,71 г порошка горчичного.

Горчичник-пакет представляет собой пакет из бумаги фильтровальной з одной стороны и бумаги ламинированной с другой стороны, размером (11,0 ± 0,5) х (10,0 ± 0,5) см, разделенный швами на четыре ячейки размером (4,5 ± 0,5) х (4,0 ± 0,5) см, равномерно заполненный порошком желтого цвета с темными включениями и характерным запахом горчичного порошка.

Показания к применению

В составе комплексного лечения при миозитах, невралгиях, бронхитах, ларинготрахеитах, пневмонии.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность, заболевания кожи в месте наложения (гнойничковые заболевания, нейродермит, псориаз, мокрая экзема, травматические нарушения целостности кожного покрова).

Дети

У детей раннего возраста используют через холщевую ткань.

Способ применения и дозы

Горчичник-пакеты используют путем аппликаций на кожу. Перед использованием горчичник-пакет встряхивают в горизонтальном положении для равномерного распределения горчичного порошка. Не меняя положения, пакет опускают на 15-20 секунд в теплую воду (40 градусов), после чего накладывают пористым боком бумаги на кожу, прикрыв, слегка прижимая, плотной тканью (сухое полотенце). Продолжительность аппликации - 2-10 минут. Горчичник-пакет знимают при ощущении сильного жжения.

Срок годности

2 года с даты производства. Дату производства см. на упаковке.

Условия хранения

В оригинальной упаковке при температуре не выше 25 градусов, в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 10 горчичник-пакетов в упаковке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ООО "Агрофарм", Украина, 08200, Киевская обл., г. Ирпень, ул. Центральная, 113-А.

Тел. (044) 459-02-84.

ТУ У 21.2-21626643-002:2012.

ГОРЧИЧНЫЙ ПАКЕТ
ГОРЧИЧНЫЙ ПАКЕТ , №10
от 8,31 грн
В наличии в 362 аптеках
Цены в аптеках
ГОРЧИЧНЫЙ ПАКЕТ
ГОРЧИЧНЫЙ ПАКЕТ , №10
от 8,31 грн
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