1 пакет содержит не меньше 2,71 г порошка горчичного.

Горчичник-пакет представляет собой пакет из бумаги фильтровальной з одной стороны и бумаги ламинированной с другой стороны, размером (11,0 ± 0,5) х (10,0 ± 0,5) см, разделенный швами на четыре ячейки размером (4,5 ± 0,5) х (4,0 ± 0,5) см, равномерно заполненный порошком желтого цвета с темными включениями и характерным запахом горчичного порошка.