Горчичник-пакет (Mustard pack) (23166) - инструкция по применению Косметические средства
Горчичник-пакет инструкция по применению
Состав
1 пакет содержит не меньше 2,71 г порошка горчичного.
Горчичник-пакет представляет собой пакет из бумаги фильтровальной з одной стороны и бумаги ламинированной с другой стороны, размером (11,0 ± 0,5) х (10,0 ± 0,5) см, разделенный швами на четыре ячейки размером (4,5 ± 0,5) х (4,0 ± 0,5) см, равномерно заполненный порошком желтого цвета с темными включениями и характерным запахом горчичного порошка.
Показания к применению
В составе комплексного лечения при миозитах, невралгиях, бронхитах, ларинготрахеитах, пневмонии.
Противопоказания
Повышенная индивидуальная чувствительность, заболевания кожи в месте наложения (гнойничковые заболевания, нейродермит, псориаз, мокрая экзема, травматические нарушения целостности кожного покрова).
Дети
У детей раннего возраста используют через холщевую ткань.
Способ применения и дозы
Горчичник-пакеты используют путем аппликаций на кожу. Перед использованием горчичник-пакет встряхивают в горизонтальном положении для равномерного распределения горчичного порошка. Не меняя положения, пакет опускают на 15-20 секунд в теплую воду (40 градусов), после чего накладывают пористым боком бумаги на кожу, прикрыв, слегка прижимая, плотной тканью (сухое полотенце). Продолжительность аппликации - 2-10 минут. Горчичник-пакет знимают при ощущении сильного жжения.
Срок годности
2 года с даты производства. Дату производства см. на упаковке.
Условия хранения
В оригинальной упаковке при температуре не выше 25 градусов, в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 10 горчичник-пакетов в упаковке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ООО "Агрофарм", Украина, 08200, Киевская обл., г. Ирпень, ул. Центральная, 113-А.
Тел. (044) 459-02-84.
ТУ У 21.2-21626643-002:2012.