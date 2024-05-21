ВИАЛЬ® СЛЕЗА (VIAL TEAR) (220207) - инструкция по применению Медицинские изделия
ВИАЛЬ СЛЕЗА инструкция по применению
Характеристика
Виаль слеза — офтальмологическое средство для увлажнения слизистой оболочки глаза, которое используют для предупреждения и устранения симптомов при сухости и усталости глаз, вызванной различными факторами, и защиты от дальнейшего раздражения.
Ежедневная работа или различные занятия нередко вызывают снижение частоты моргания, разрушается слизистая оболочка глаза и возникает ощущение сухости, жжения, усталости, напряжения, рези в глазах и их повышенная чувствительность. Чтобы предотвратить развитие сухости и раздражения глаз, необходимы постоянные промывания и смазывание слизистой оболочки глаза. Раздражение слизистой оболочки глаза может приводить к серьезному его повреждению.
Причины сухости глаза:
- работа за компьютером;
- управление автомобилем;
- ношение контактных линз;
- чтение;
- повышенная чувствительность слизистой оболочки глаза;
- уменьшение количества слезной жидкости с возрастом;
- оперативное вмешательство.
Средство офтальмологическое для увлажнения слизистой оболочки глаза Виаль слеза используют:
- как средство для ежедневного увлажнения слизистой оболочки глаза для сохранения ее защитных физиологических свойств в условиях повышенной сухости воздуха;
- для устранения жжения и раздражения, вызванных сухостью глаза, и предупреждения связанных с ними осложнений;
- для облегчения дискомфорта, вызванного раздражением глаза, а также влиянием на него ветра или солнца;
- при постоянном пребывании за компьютером, чтении, управлении автомобилем;
- для очистки слизистой оболочки глаза от пыли, аллергенов;
- с профилактической целью для увлажнения слизистой оболочки глаза при работе во вредных условиях, при плохом освещении, а также при уменьшении выработки слезной жидкости с возрастом.
Свойства средства офтальмологического для увлажнения слизистой оболочки глаза Виаль слеза
- Значительно улучшает физиологическое состояние слезной пленки.
- Эффективно увлажняет и устраняет сухость глаза благодаря формуле, обеспечивающей быстрое начало действия и длительный эффект.
- Устраняет синдром «сухого глаза», возникающий в результате работы за компьютером, при чтении, управлении автомобилем; при ношении контактных линз; пребывании в условиях повышенной сухости воздуха, а также под воздействием ветра и солнца.
- Очищает слизистую оболочку от пыли и аллергенов.
- Предупреждает развитие синдрома «сухого глаза», обеспечивая облегчение при раздражении слизистой оболочки.
- Благодаря своим свойствам средство офтальмологическое для увлажнения слизистой оболочки глаза Виаль слеза создает пленку на слизистой оболочке глаза, защищает ее чувствительные участки, тем самым уменьшает воспалительный процесс и снижает риск возникновения осложнений.
- Ощутимо устраняет раздражение, напряжение и жжение в глазу.
- Восстанавливает защитные свойства и обеспечивает нормальный уровень увлажнения слизистой оболочки глаза после травм или хирургических вмешательств (хирургическое лечение катаракты, глаукомы, лазерная коррекция зрения), а также ожога сетчатки.
- Увлажняет и сохраняет физиологические свойства слизистой оболочки глаза при недостаточности слезной жидкости, количество которой уменьшается с возрастом.
- Обеспечивает длительный комфорт при синдроме «сухого глаза» днем и ночью.
- Надолго возвращает здоровое состояние поверхности глаз и обеспечивает длительный увлажняющий эффект.
Рекомендации по использованию
рекомендуется закапывать средство офтальмологическое для увлажнения слизистой оболочки глаза Виаль слеза в конъюнктивальный мешок каждого глаза по 1–2 капли.
Благодаря химическому составу и концентрации продолжительность и кратность использования средства офтальмологического для увлажнения слизистой оболочки глаза Виаль слеза не ограничены, изделие является безопасным при длительном использовании, не вызывает привыкания.
Техника закапывания глаза
1) Вымойте руки.
2) Встаньте перед зеркалом и указательным пальцем осторожно оттяните нижнее веко, чтобы сформировать место для глазных капель.
3) Наклоните голову назад и посмотрите вверх.
4) Возьмите флакон большим и указательным пальцами, держа руку напротив носа, и, слегка сжав флакон, закапайте рекомендуемое количество капель в конъюнктивальный мешок. Не прикасайтесь кончиком капельницы к рукам, глазу или любой поверхности, так как это может привести к загрязнению р-ра.
5) Проведите эту процедуру с другим глазом.
6) Закройте глаза и подвигайте ими из стороны в сторону.
Противопоказания
не использовать средство при наличии аллергии на какой-либо из компонентов.
Особые указания
не существует риска, связанного с использованием средства офтальмологического для увлажнения слизистой оболочки глаза Виаль слеза в период беременности и кормления грудью, так как натрия карбоксиметилцеллюлоза не всасывается и таким образом не проявляет системного действия. Натрия карбоксиметилцеллюлоза не является фармакологически активной. Считается, что этот компонент не абсорбируется системно, поэтому любой системной токсичности или любого влияния на репродуктивную функцию или эмбриофетальное развитие не ожидается.
При закапывании средства офтальмологического для увлажнения слизистой оболочки глаза Виаль слеза до распределения жидкости на поверхности глаза может возникнуть кратковременное ощущение нечеткости зрения. Это нормально, ощущение исчезает после моргания. Пока зрение не нормализуется, не следует управлять транспортными средствами или другими механизмами.
Меры безопасности. Средство офтальмологическое для увлажнения слизистой оболочки глаза Виаль слеза предназначено для индивидуального использования.
При сильном покраснении, воспалении и боли в глазу следует обратиться к врачу-офтальмологу. Не использовать одновременно с другими препаратами или офтальмологическими средствами.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °C. Не замораживать.