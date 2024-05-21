не существует риска, связанного с использованием средства офтальмологического для увлажнения слизистой оболочки глаза Виаль слеза в период беременности и кормления грудью, так как натрия карбоксиметилцеллюлоза не всасывается и таким образом не проявляет системного действия. Натрия карбоксиметилцеллюлоза не является фармакологически активной. Считается, что этот компонент не абсорбируется системно, поэтому любой системной токсичности или любого влияния на репродуктивную функцию или эмбриофетальное развитие не ожидается.

При закапывании средства офтальмологического для увлажнения слизистой оболочки глаза Виаль слеза до распределения жидкости на поверхности глаза может возникнуть кратковременное ощущение нечеткости зрения. Это нормально, ощущение исчезает после моргания. Пока зрение не нормализуется, не следует управлять транспортными средствами или другими механизмами.

Меры безопасности. Средство офтальмологическое для увлажнения слизистой оболочки глаза Виаль слеза предназначено для индивидуального использования.

При сильном покраснении, воспалении и боли в глазу следует обратиться к врачу-офтальмологу. Не использовать одновременно с другими препаратами или офтальмологическими средствами.