стерилизованную гипертоническую морскую воду Аква Марис применяют для очистки, устранения раздражения и защиты слизистой оболочки горла.

Средство Аква Марис спрей для горла приводит к механической очистке слизистой оболочки горла от патогенных факторов (бактерий, аллергенов, вирусов), действующих на слизистую оболочку.

Стерилизованная гипертоническая морская вода Аква Марис способствует поддержанию нормального физиологического состояния слизистой оболочки полости горла.

При воспалительных заболеваниях горла применение средства Аква Марис способствует повышению местного иммунитета, оказывает местное противовоспалительное действие, является профилактическим средством воспалительных заболеваний горла.

Аква Марис спрей для горла применяют :

при острых и хронических воспалительных заболеваниях горла в комплексной терапии острых и хронических тонзиллитов, фарингитов, ларингитов;

для профилактики инфекций в осенне-зимний период.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Аква Марис спрей для горла назначают взрослым и детям в возрасте старше 3 лет следующим образом: 4–6 раз по 3–4 впрыскивания на заднюю стенку глотки.

Перед использованием следует повернуть распылитель в горизонтальное положение. При использовании в первый раз нажать на крышку несколько раз.