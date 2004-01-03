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Список производителейССперко Украина

Производитель: Сперко Украина

Совместное украинско-испанское предприятие "Сперко Украина"
21027, Винница, ул. 600-летия, 25
+380432523049
+380432523049
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Найдено: 18 препаратов
L-Май капли оральные, 5 мг/мл, контейнер, 20 мл, с пробкой-капельницей, с пробкой-капельницей, № 1; Сперко Украина
L-Май Капли оральные, 5 мг/мл, контейнер, 20 мл, с пробкой-капельницей, с пробкой-капельницей, № 1 Сперко Украина
В 51 аптеке
от 150,97 грн
Цены в аптеках
Агерп крем, 5 %, туба, 2 г, № 1; Сперко Украина
Агерп Крем, 5 %, туба, 2 г, № 1 Сперко Украина
В 513 аптеках
от 85,23 грн
Цены в аптеках
Агерп крем, 5 %, туба, 10 г, № 1; Сперко Украина
Агерп Крем, 5 %, туба, 10 г, № 1 Сперко Украина
В 424 аптеках
от 133,20 грн
Цены в аптеках
Азельта таблетки, 75 мг, блистер, № 10; Сперко Украина
Азельта Таблетки, 75 мг, блистер, № 10 Сперко Украина
В 685 аптеках
от 547,59 грн
Цены в аптеках
Антикатарал порошок для орального раствора, пакетик, № 10; Сперко Украина
Антикатарал Порошок для орального раствора, пакетик, № 10 Сперко Украина
В 1052 аптеках
от 249,44 грн
Цены в аптеках
БИОЛИТ PRO порошок, саше, № 10; Сперко Украина
БИОЛИТ PRO Порошок, саше, № 10 Сперко Украина
В 1 аптеке других городов
от 122,66 грн
Цены в других городах
Витаглюкан сироп, 100 мл, № 1; Сперко Украина
Витаглюкан Сироп, 100 мл, № 1 Сперко Украина
В 1 аптеке других городов
от 313,90 грн
Цены в других городах
Гекситекс пессарии, 16 мг, стрип, № 10; Сперко Украина
Гекситекс Пессарии, 16 мг, стрип, № 10 Сперко Украина
В 426 аптеках
от 228,90 грн
Цены в аптеках
Гемоферон раствор оральный, флакон, 200 мл, № 1; Сперко Украина
Гемоферон Раствор оральный, флакон, 200 мл, № 1 Сперко Украина
В 575 аптеках
от 242,54 грн
Цены в аптеках
Гравагин пессарии, 500 мг, стрип, № 10; Сперко Украина
Гравагин Пессарии, 500 мг, стрип, № 10 Сперко Украина
В 429 аптеках
от 93,14 грн
Цены в аптеках
Диметилсульфоксид гель, 250 мг/г, туба, 30 г, в пачке, в пачке, № 1; Сперко Украина
Диметилсульфоксид Гель, 250 мг/г, туба, 30 г, в пачке, в пачке, № 1 Сперко Украина
В 313 аптеках
от 69,00 грн
Цены в аптеках
Йодо капс капсулы, № 30; Сперко Украина
Йодо капс Капсулы, № 30 Сперко Украина
В 120 аптеках
от 48,44 грн
Цены в аптеках
Кардонат капсулы, контейнер, в пачке, в пачке, № 20; Сперко Украина
Кардонат Капсулы, контейнер, в пачке, в пачке, № 20 Сперко Украина
В 1119 аптеках
от 329,12 грн
Цены в аптеках
Кардонат L-карнитин раствор оральный, 200 мг/мл, контейнер, 100 мл, с мерной ложкой или шприцем мерным, с мерной ложк. или шпр. мерным, № 1; Сперко Украина
Кардонат L-карнитин Раствор оральный, 200 мг/мл, контейнер, 100 мл, с мерной ложкой или шприцем мерным, с мерной ложк. или шпр. мерным, № 1 Сперко Украина
В 186 аптеках
от 180,16 грн
Цены в аптеках
КАРДОНАТ БЕБИ раствор оральный, контейнер, 60 мл, с дозирующим шприцем, с дозир. шприцем, № 1; Сперко Украина
КАРДОНАТ БЕБИ Раствор оральный, контейнер, 60 мл, с дозирующим шприцем, с дозир. шприцем, № 1 Сперко Украина
В 153 аптеках других городов
от 220,12 грн
Цены в других городах
Кардонат Кидди капсулы, № 30; Сперко Украина
Кардонат Кидди Капсулы, № 30 Сперко Украина
В 490 аптеках
от 206,51 грн
Цены в аптеках
Кардонат Макс капсулы, № 20; Сперко Украина
Кардонат Макс Капсулы, № 20 Сперко Украина
В 653 аптеках
от 296,81 грн
Цены в аптеках
Кетодин крем, туба, 15 г, пачка картонная, пачка картон., № 1; Сперко Украина
Кетодин Крем, туба, 15 г, пачка картонная, пачка картон., № 1 Сперко Украина
В 660 аптеках
от 135,73 грн
Цены в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції
21027, Винница, ул. 600-летия, 25
+380432523049
+380432523049
Найдено: 18 препаратов
L-Май капли оральные, 5 мг/мл, контейнер, 20 мл, с пробкой-капельницей, с пробкой-капельницей, № 1; Сперко Украина
L-Май Капли оральные, 5 мг/мл, контейнер, 20 мл, с пробкой-капельницей, с пробкой-капельницей, № 1 Сперко Украина
В 51 аптеке
от 150,97 грн
Цены в аптеках
Агерп крем, 5 %, туба, 2 г, № 1; Сперко Украина
Агерп Крем, 5 %, туба, 2 г, № 1 Сперко Украина
В 513 аптеках
от 85,23 грн
Цены в аптеках
Агерп крем, 5 %, туба, 10 г, № 1; Сперко Украина
Агерп Крем, 5 %, туба, 10 г, № 1 Сперко Украина
В 424 аптеках
от 133,20 грн
Цены в аптеках
Азельта таблетки, 75 мг, блистер, № 10; Сперко Украина
Азельта Таблетки, 75 мг, блистер, № 10 Сперко Украина
В 685 аптеках
от 547,59 грн
Цены в аптеках
Антикатарал порошок для орального раствора, пакетик, № 10; Сперко Украина
Антикатарал Порошок для орального раствора, пакетик, № 10 Сперко Украина
В 1052 аптеках
от 249,44 грн
Цены в аптеках
БИОЛИТ PRO порошок, саше, № 10; Сперко Украина
БИОЛИТ PRO Порошок, саше, № 10 Сперко Украина
В 1 аптеке других городов
от 122,66 грн
Цены в других городах
Витаглюкан сироп, 100 мл, № 1; Сперко Украина
Витаглюкан Сироп, 100 мл, № 1 Сперко Украина
В 1 аптеке других городов
от 313,90 грн
Цены в других городах
Гекситекс пессарии, 16 мг, стрип, № 10; Сперко Украина
Гекситекс Пессарии, 16 мг, стрип, № 10 Сперко Украина
В 426 аптеках
от 228,90 грн
Цены в аптеках
Гемоферон раствор оральный, флакон, 200 мл, № 1; Сперко Украина
Гемоферон Раствор оральный, флакон, 200 мл, № 1 Сперко Украина
В 575 аптеках
от 242,54 грн
Цены в аптеках
Гравагин пессарии, 500 мг, стрип, № 10; Сперко Украина
Гравагин Пессарии, 500 мг, стрип, № 10 Сперко Украина
В 429 аптеках
от 93,14 грн
Цены в аптеках
Диметилсульфоксид гель, 250 мг/г, туба, 30 г, в пачке, в пачке, № 1; Сперко Украина
Диметилсульфоксид Гель, 250 мг/г, туба, 30 г, в пачке, в пачке, № 1 Сперко Украина
В 313 аптеках
от 69,00 грн
Цены в аптеках
Йодо капс капсулы, № 30; Сперко Украина
Йодо капс Капсулы, № 30 Сперко Украина
В 120 аптеках
от 48,44 грн
Цены в аптеках
Кардонат капсулы, контейнер, в пачке, в пачке, № 20; Сперко Украина
Кардонат Капсулы, контейнер, в пачке, в пачке, № 20 Сперко Украина
В 1119 аптеках
от 329,12 грн
Цены в аптеках
Кардонат L-карнитин раствор оральный, 200 мг/мл, контейнер, 100 мл, с мерной ложкой или шприцем мерным, с мерной ложк. или шпр. мерным, № 1; Сперко Украина
Кардонат L-карнитин Раствор оральный, 200 мг/мл, контейнер, 100 мл, с мерной ложкой или шприцем мерным, с мерной ложк. или шпр. мерным, № 1 Сперко Украина
В 186 аптеках
от 180,16 грн
Цены в аптеках
КАРДОНАТ БЕБИ раствор оральный, контейнер, 60 мл, с дозирующим шприцем, с дозир. шприцем, № 1; Сперко Украина
КАРДОНАТ БЕБИ Раствор оральный, контейнер, 60 мл, с дозирующим шприцем, с дозир. шприцем, № 1 Сперко Украина
В 153 аптеках других городов
от 220,12 грн
Цены в других городах
Кардонат Кидди капсулы, № 30; Сперко Украина
Кардонат Кидди Капсулы, № 30 Сперко Украина
В 490 аптеках
от 206,51 грн
Цены в аптеках
Кардонат Макс капсулы, № 20; Сперко Украина
Кардонат Макс Капсулы, № 20 Сперко Украина
В 653 аптеках
от 296,81 грн
Цены в аптеках
Кетодин крем, туба, 15 г, пачка картонная, пачка картон., № 1; Сперко Украина
Кетодин Крем, туба, 15 г, пачка картонная, пачка картон., № 1 Сперко Украина
В 660 аптеках
от 135,73 грн
Цены в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції