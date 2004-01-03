Производитель: Сперко УкраинаСовместное украинско-испанское предприятие "Сперко Украина"
21027, Винница, ул. 600-летия, 25
+380432523049
+380432523049
L-Май Капли оральные, 5 мг/мл, контейнер, 20 мл, с пробкой-капельницей, с пробкой-капельницей, № 1 Сперко Украина
от 150,97 грн
от 249,44 грн
от 69,00 грн
КАРДОНАТ БЕБИ Раствор оральный, контейнер, 60 мл, с дозирующим шприцем, с дозир. шприцем, № 1 Сперко Украина
от 220,12 грн
от 135,73 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції
L-Май Капли оральные, 5 мг/мл, контейнер, 20 мл, с пробкой-капельницей, с пробкой-капельницей, № 1 Сперко Украина
от 150,97 грн
от 249,44 грн
от 69,00 грн
КАРДОНАТ БЕБИ Раствор оральный, контейнер, 60 мл, с дозирующим шприцем, с дозир. шприцем, № 1 Сперко Украина
от 220,12 грн
от 135,73 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції