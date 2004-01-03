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Список производителейSSerrix

Производитель: Serrix

Эксклюзивный представитель в Украине: компания «КОНТРАД СВИСС СА», Швейцария
Представительство в Украине: 01010, Киев, ул. Ивана Мазепы, д. 16, оф. 6
+38044 225 15 10
www.serrix.com
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Найдено: 3 препарата
МИКОЗАН® НАБОР ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ГРИБКОВОГО ПОРАЖЕНИЯ НОГТЕВОЙ ПЛАСТИНЫ сыворотка для ногтей, туба с кисточкой, + одноразовые пилочки 10 шт., одноразовые пилочки 10 шт., № 1; Serrix
МИКОЗАН® НАБОР ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ГРИБКОВОГО ПОРАЖЕНИЯ НОГТЕВОЙ ПЛАСТИНЫ Сыворотка для ногтей, туба с кисточкой, + одноразовые пилочки 10 шт., одноразовые пилочки 10 шт., № 1 Serrix
В 547 аптеках
от 370,38 грн
Цены в аптеках
МИКОЗАН СТОПА АТЛЕТА ГЕЛЬ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГРИБКОВОГО ПОРАЖЕНИЯ КОЖИ гель, 15 мл, № 1; Serrix
МИКОЗАН СТОПА АТЛЕТА ГЕЛЬ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГРИБКОВОГО ПОРАЖЕНИЯ КОЖИ Гель, 15 мл, № 1 Serrix
Нет в наличии
МИКОЗАН® ЗАЩИТНЫЙ ПРОТИВОГРИБКОВЫЙ СПРЕЙ спрей, флакон, 80 мл, № 1; Serrix
МИКОЗАН® ЗАЩИТНЫЙ ПРОТИВОГРИБКОВЫЙ СПРЕЙ Спрей, флакон, 80 мл, № 1 Serrix
Нет в наличии
Стандартизація фармацевтичної продукції
Представительство в Украине: 01010, Киев, ул. Ивана Мазепы, д. 16, оф. 6
+38044 225 15 10
www.serrix.com
Найдено: 3 препарата
МИКОЗАН® НАБОР ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ГРИБКОВОГО ПОРАЖЕНИЯ НОГТЕВОЙ ПЛАСТИНЫ сыворотка для ногтей, туба с кисточкой, + одноразовые пилочки 10 шт., одноразовые пилочки 10 шт., № 1; Serrix
МИКОЗАН® НАБОР ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ГРИБКОВОГО ПОРАЖЕНИЯ НОГТЕВОЙ ПЛАСТИНЫ Сыворотка для ногтей, туба с кисточкой, + одноразовые пилочки 10 шт., одноразовые пилочки 10 шт., № 1 Serrix
В 547 аптеках
от 370,38 грн
Цены в аптеках
МИКОЗАН СТОПА АТЛЕТА ГЕЛЬ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГРИБКОВОГО ПОРАЖЕНИЯ КОЖИ гель, 15 мл, № 1; Serrix
МИКОЗАН СТОПА АТЛЕТА ГЕЛЬ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГРИБКОВОГО ПОРАЖЕНИЯ КОЖИ Гель, 15 мл, № 1 Serrix
Нет в наличии
МИКОЗАН® ЗАЩИТНЫЙ ПРОТИВОГРИБКОВЫЙ СПРЕЙ спрей, флакон, 80 мл, № 1; Serrix
МИКОЗАН® ЗАЩИТНЫЙ ПРОТИВОГРИБКОВЫЙ СПРЕЙ Спрей, флакон, 80 мл, № 1 Serrix
Нет в наличии
Стандартизація фармацевтичної продукції