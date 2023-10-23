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Производители на букву “R”
Rompharm Company
21 препарат
21 препарат
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Ванкомицин Ромфарм
Лиофилизат для концентрата для раствора для инфузий 1000 мг флакон №1
Rompharm Company
от
237,98
грн
в 292 аптеках
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Бридекс
Раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Rompharm Company
от
8667,10
грн
в 283 аптеках
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Бимоптик Ромфарм
Капли глазные, раствор 0,3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
от
301,48
грн
в 168 аптеках
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Травмафлекс
Порошок пакет №30
Rompharm Company
от
612,91
грн
в 147 аптеках
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Дексаром
Раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
от
214,00
грн
в 115 аптеках
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Л-Оптик Ромфарм
Капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Rompharm Company
от
155,40
грн
в 89 аптеках
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Бимоптик Плюс Ромфарм
Капли глазные, раствор 0,3 мг/мл + 5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 3 мл №1
Rompharm Company
от
340,37
грн
в 88 аптеках
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Метортрит Ромфарм
Раствор для инъекций 10 мг/мл шприц 1 мл №1
Rompharm Company
от
275,59
грн
в 73 аптеках
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Метортрит Ромфарм
Раствор для инъекций 10 мг/мл шприц 1.5 мл №1
Rompharm Company
от
346,71
грн
в 67 аптеках
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Дуопрост
Капли глазные, раствор 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Rompharm Company
от
285,00
грн
в 66 аптеках
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Травапресс Ромфарм
Капли глазные, раствор 0,04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
от
314,18
грн
в 54 аптеках
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Метортрит Ромфарм
Раствор для инъекций 10 мг/мл шприц 2 мл №1
Rompharm Company
от
404,74
грн
в 39 аптеках
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Лорнолиоф Ромфарм
Порошок для раствора для инъекций 8 мг флакон с растворителем (вода для инъекций) по 2 мл в ампулах №5
Rompharm Company
от
461,50
грн
в 30 аптеках
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Вориконазол Ромфарм
Лиофилизат для концентрата для раствора для инфузий 200 мг флакон №1
Rompharm Company
от
2782,00
грн
в 1 аптеке
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ГИАЛУРОМ ТЕНДОН РАСТВОР ГИАЛУРОНАТА НАТРИЯ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ
Раствор для инъекций 40 мг/2 мл шприц №1
Rompharm Company
Нет в наличии
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КОМБИГИЛАН
Раствор для инъекций шприц 2.25 мл №1
Rompharm Company
Нет в наличии
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Сево-Анестеран
Жидкость для ингаляций флакон 250 мл №1
Rompharm Company
Нет в наличии
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ИНСТИЛ-ГИАЛЬ РАСТВОР ГИАЛУРОНАТА НАТРИЯ СТЕРИЛЬНЫЙ
Раствор 40 мг/50 мл флакон №1
Rompharm Company
Нет в наличии
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