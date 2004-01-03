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Список производителейRRoche

Производитель: Roche

ООО Рош Украина
03150, г. Киев, ул. Большая Васильковская 139, 5 этаж
0-800-501-501 (только в пределах Украины)
www.roche.ua
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Найдено: 18 препаратов
Котеллик таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 63; Roche
Котеллик Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 63 Roche
В 2 аптеках
от 84825,00 грн
Цены в аптеках
Ланцеты Акку-Чек® Софткликс № 25; Roche Diabetes Care GmbH
Ланцеты Акку-Чек® Софткликс № 25 Roche Diabetes Care GmbH
В 315 аптеках
от 135,77 грн
Цены в аптеках
Ланцеты Акку-Чек® Софткликс № 200; Roche Diabetes Care GmbH
Ланцеты Акку-Чек® Софткликс № 200 Roche Diabetes Care GmbH
В 63 аптеках
от 778,06 грн
Цены в аптеках
Селлсепт® капсулы, 250 мг, № 100; Roche
Селлсепт® Капсулы, 250 мг, № 100 Roche
В 78 аптеках
от 1689,35 грн
Цены в аптеках
СИСТЕМА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ АККУ-ЧЕК® АКТИВ модель gb, № 1; Roche Diabetes Care GmbH
СИСТЕМА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ АККУ-ЧЕК® АКТИВ Модель gb, № 1 Roche Diabetes Care GmbH
В 317 аптеках
от 687,68 грн
Цены в аптеках
СИСТЕМА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ АККУ-ЧЕК® ИНСТАНТ № 1; Roche Diabetes Care GmbH
СИСТЕМА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ АККУ-ЧЕК® ИНСТАНТ № 1 Roche Diabetes Care GmbH
В 149 аптеках
от 847,44 грн
Цены в аптеках
Тест-полоски Акку-Чек® Актив № 50; Roche Diabetes Care GmbH
Тест-полоски Акку-Чек® Актив № 50 Roche Diabetes Care GmbH
В 595 аптеках
от 337,44 грн
Цены в аптеках
Тест-полоски Акку-Чек® Инстант № 50; Roche Diabetes Care GmbH
Тест-полоски Акку-Чек® Инстант № 50 Roche Diabetes Care GmbH
В 268 аптеках
от 349,55 грн
Цены в аптеках
Тест-полоски Акку-Чек® Перформа № 50; Roche Diabetes Care GmbH
Тест-полоски Акку-Чек® Перформа № 50 Roche Diabetes Care GmbH
В 465 аптеках
от 391,59 грн
Цены в аптеках
Бактрим® суспензия для перорального применения, 240 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1; Roche
Бактрим® Суспензия для перорального применения, 240 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1 Roche
Нет в наличии
Бондронат® концентрат для раствора для инфузий, 6 мг, флакон, 6 мл, № 1; Roche
Бондронат® Концентрат для раствора для инфузий, 6 мг, флакон, 6 мл, № 1 Roche
Нет в наличии
Бондронат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, № 28; Roche
Бондронат® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, № 28 Roche
Нет в наличии
Кадсила® порошок для концентрата для раствора для инфузий, 100 мг, флакон, № 1; Roche
Кадсила® Порошок для концентрата для раствора для инфузий, 100 мг, флакон, № 1 Roche
Нет в наличии
Кадсила® порошок для концентрата для раствора для инфузий, 160 мг, флакон, № 1; Рош Украина
Кадсила® Порошок для концентрата для раствора для инфузий, 160 мг, флакон, № 1 Рош Украина
Нет в наличии
Копегус® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, флакон, № 42; Roche
Копегус® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, флакон, № 42 Roche
Нет в наличии
Копегус® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, флакон, № 168; Roche
Копегус® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, флакон, № 168 Roche
Нет в наличии
Копегус® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, флакон, № 168; Roche
Копегус® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, флакон, № 168 Roche
Нет в наличии
Перьета концентрат для раствора для инфузий, 420 мг/14 мл, флакон, № 1; Roche
Перьета Концентрат для раствора для инфузий, 420 мг/14 мл, флакон, № 1 Roche
Нет в наличии
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Стандартизація фармацевтичної продукції
03150, г. Киев, ул. Большая Васильковская 139, 5 этаж
0-800-501-501 (только в пределах Украины)
www.roche.ua
Найдено: 18 препаратов
Котеллик таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 63; Roche
Котеллик Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 63 Roche
В 2 аптеках
от 84825,00 грн
Цены в аптеках
Ланцеты Акку-Чек® Софткликс № 25; Roche Diabetes Care GmbH
Ланцеты Акку-Чек® Софткликс № 25 Roche Diabetes Care GmbH
В 315 аптеках
от 135,77 грн
Цены в аптеках
Ланцеты Акку-Чек® Софткликс № 200; Roche Diabetes Care GmbH
Ланцеты Акку-Чек® Софткликс № 200 Roche Diabetes Care GmbH
В 63 аптеках
от 778,06 грн
Цены в аптеках
Селлсепт® капсулы, 250 мг, № 100; Roche
Селлсепт® Капсулы, 250 мг, № 100 Roche
В 78 аптеках
от 1689,35 грн
Цены в аптеках
СИСТЕМА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ АККУ-ЧЕК® АКТИВ модель gb, № 1; Roche Diabetes Care GmbH
СИСТЕМА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ АККУ-ЧЕК® АКТИВ Модель gb, № 1 Roche Diabetes Care GmbH
В 317 аптеках
от 687,68 грн
Цены в аптеках
СИСТЕМА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ АККУ-ЧЕК® ИНСТАНТ № 1; Roche Diabetes Care GmbH
СИСТЕМА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ АККУ-ЧЕК® ИНСТАНТ № 1 Roche Diabetes Care GmbH
В 149 аптеках
от 847,44 грн
Цены в аптеках
Тест-полоски Акку-Чек® Актив № 50; Roche Diabetes Care GmbH
Тест-полоски Акку-Чек® Актив № 50 Roche Diabetes Care GmbH
В 595 аптеках
от 337,44 грн
Цены в аптеках
Тест-полоски Акку-Чек® Инстант № 50; Roche Diabetes Care GmbH
Тест-полоски Акку-Чек® Инстант № 50 Roche Diabetes Care GmbH
В 268 аптеках
от 349,55 грн
Цены в аптеках
Тест-полоски Акку-Чек® Перформа № 50; Roche Diabetes Care GmbH
Тест-полоски Акку-Чек® Перформа № 50 Roche Diabetes Care GmbH
В 465 аптеках
от 391,59 грн
Цены в аптеках
Бактрим® суспензия для перорального применения, 240 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1; Roche
Бактрим® Суспензия для перорального применения, 240 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1 Roche
Нет в наличии
Бондронат® концентрат для раствора для инфузий, 6 мг, флакон, 6 мл, № 1; Roche
Бондронат® Концентрат для раствора для инфузий, 6 мг, флакон, 6 мл, № 1 Roche
Нет в наличии
Бондронат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, № 28; Roche
Бондронат® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, № 28 Roche
Нет в наличии
Кадсила® порошок для концентрата для раствора для инфузий, 100 мг, флакон, № 1; Roche
Кадсила® Порошок для концентрата для раствора для инфузий, 100 мг, флакон, № 1 Roche
Нет в наличии
Кадсила® порошок для концентрата для раствора для инфузий, 160 мг, флакон, № 1; Рош Украина
Кадсила® Порошок для концентрата для раствора для инфузий, 160 мг, флакон, № 1 Рош Украина
Нет в наличии
Копегус® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, флакон, № 42; Roche
Копегус® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, флакон, № 42 Roche
Нет в наличии
Копегус® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, флакон, № 168; Roche
Копегус® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, флакон, № 168 Roche
Нет в наличии
Копегус® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, флакон, № 168; Roche
Копегус® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, флакон, № 168 Roche
Нет в наличии
Перьета концентрат для раствора для инфузий, 420 мг/14 мл, флакон, № 1; Roche
Перьета Концентрат для раствора для инфузий, 420 мг/14 мл, флакон, № 1 Roche
Нет в наличии
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Стандартизація фармацевтичної продукції