Производитель: RocheООО Рош Украина
03150, г. Киев, ул. Большая Васильковская 139, 5 этаж
0-800-501-501 (только в пределах Украины)
www.roche.ua
от 84825,00 грн
Бактрим® Суспензия для перорального применения, 240 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1 Roche
Нет в наличии
Кадсила® Порошок для концентрата для раствора для инфузий, 160 мг, флакон, № 1 Рош Украина
Нет в наличии
Стандартизація фармацевтичної продукції
от 84825,00 грн
Бактрим® Суспензия для перорального применения, 240 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1 Roche
Нет в наличии
Кадсила® Порошок для концентрата для раствора для инфузий, 160 мг, флакон, № 1 Рош Украина
Нет в наличии
Стандартизація фармацевтичної продукції