Киев
Производители на букву “O”
Orchid Pharma
26 препаратов
26 препаратов
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Зоперцин®
Порошок для раствора для инъекций флакон 4.5 г №1
Orchid Pharma
Нет в наличии
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Орзид®
Порошок для приготовления инъекционного раствора 250 мг флакон №1
Orchid Pharma
Нет в наличии
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Орзид®
Порошок для приготовления инъекционного раствора 250 мг флакон №50
Orchid Pharma
Нет в наличии
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Орзид®
Порошок для приготовления инъекционного раствора 500 мг флакон №1
Orchid Pharma
Нет в наличии
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Орзид®
Порошок для приготовления инъекционного раствора 500 мг флакон №50
Orchid Pharma
Нет в наличии
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Орзид®
Порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Orchid Pharma
Нет в наличии
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Орзид®
Порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №50
Orchid Pharma
Нет в наличии
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Орзид®
Порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон с растворителем в ампулах по 10 мл №1
Orchid Pharma
Нет в наличии
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Цебанекс®
Порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г + 1 г флакон №1
Orchid Pharma
Нет в наличии
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